В субботу, 22 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» примет лондонский «Вест Хэм».
Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» покажут Setanta Sports Ukraine и видеосервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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