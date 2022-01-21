Леднев оценил переход в Фехервар: «Это отличный шанс для меня»

Хавбек надеется преуспеть в чемпионате Венгрии

  • 21.01.2022 17:11
  • 1055 просмотров
  • 3 комментария
Леднев оценил переход в Фехервар: «Это отличный шанс для меня»
© molfehervarfc.hu

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев на правах аренды перебрался в венгерский «Фехервар», где рассчитывает проявить свои лучшие качества.

«Команда «Фехервар» достаточно известна в футбольном мире. Я считаю, что для меня это отличная возможность показать свой талант и свои умения».

«Надеюсь, помогу команде достичь целей. Чувствую доверие со стороны клуба, надеюсь отплатить голами и ассистами», - сказал Леднев.

В чемпионате Венгрии команда идет на 4-м месте.

Источник — ФК МОЛ Види

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 21.01.2022 17:14
    +3
    Богдан чемп Венгрии транслируется по всему Евросоюзу и скауты разных лиг его просматривают.... Стань там звездой и получишь вкусное предложение из более сильной лиги
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 21.01.2022 17:55
    0
    Бачите, як пацан радіє, що втік з дири! Посмішка на всі 32
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    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 21.01.2022 17:27
    0
    Хахахахахахах.... На повышение пошел
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