Леднев оценил переход в Фехервар: «Это отличный шанс для меня»

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев на правах аренды перебрался в венгерский «Фехервар», где рассчитывает проявить свои лучшие качества.
«Команда «Фехервар» достаточно известна в футбольном мире. Я считаю, что для меня это отличная возможность показать свой талант и свои умения».
«Надеюсь, помогу команде достичь целей. Чувствую доверие со стороны клуба, надеюсь отплатить голами и ассистами», - сказал Леднев.
В чемпионате Венгрии команда идет на 4-м месте.
Источник — ФК МОЛ Види
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