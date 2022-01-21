Леднев оценил переход в Фехервар: «Это отличный шанс для меня»

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев на правах аренды перебрался в венгерский «Фехервар», где рассчитывает проявить свои лучшие качества.

«Команда «Фехервар» достаточно известна в футбольном мире. Я считаю, что для меня это отличная возможность показать свой талант и свои умения».

«Надеюсь, помогу команде достичь целей. Чувствую доверие со стороны клуба, надеюсь отплатить голами и ассистами», - сказал Леднев.

В чемпионате Венгрии команда идет на 4-м месте.