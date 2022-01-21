Бывший глава Федерации футбола Польши: «Шевченко нам бы подошел»

Михал Листкевич предпочел бы видеть в сборной Адама Навалку

  • 21.01.2022 16:46
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Бывший глава Федерации футбола Польши: «Шевченко нам бы подошел»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший глава Федерации футбола Польши Михал Листкевич считает, что наставником сборной станет Адам Навалка, но не исключает назначение Андрея Шевченко.

«Я бы предпочел видеть во главе сборной Навалку. Это сильный кандидат. Но не удивлюсь и другим вариантам. Андрей Шевченко? Очевидно, переговоры с ним действительно были. Думаю, Шевченко подходит нам ментально».

«Это молодой тренер, который уже имеет определенный опыт. Мне кажется, игроки приняли бы его хорошо. Посмотрим, что будет решено федерацией», - сказал Листкевич.

Сборная Польши 24 марта сыграет матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против России.

Источник — Sport.pl

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