В воскресенье, 23 января «Челси» в 23-м туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sport Украина +».

«Челси» - «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч АПЛ

На данный момент «Челси» идет третьим в АПЛ с 44 очками в 23 матчах. У «Тоттенхэма» 36 баллов в 19 матчах.