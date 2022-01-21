В воскресенье, 23 января «Челси» в 23-м туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sport Украина +».
«Челси» - «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч АПЛ
На данный момент «Челси» идет третьим в АПЛ с 44 очками в 23 матчах. У «Тоттенхэма» 36 баллов в 19 матчах.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.