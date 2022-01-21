Костюк и Ястремская сыграют в паре. Расписание украинок на AO на 22 января

22 января украинские теннисистки проведут матчи в рамках Открытого чемпионата Австралии.



На корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины, они будут играть в парном разряде и миксте.



Расписание матчей с участием украинок



Корт №3 (первый запуск, 02:00 по Киеву)

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия, 11) – Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США)



Корт №3 (второй запуск, 03:30* по Киеву)

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Жасмин Паолини / Хизер Уотсон (Италия / Великобритания)



Корт №8 (пятый запуск, 08:00 по Киеву*)

Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) - Дария Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия)



*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (микст)

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