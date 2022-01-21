Тотовицкий заразился коронавирусом

Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий сдал положительный тест на COVID-19. Из-за этого 29-летний хавбек пропустил медосмотр команды после выхода из отпуска. Отметим, что первый раз ковидом Тотовицкий переболел в октябре 2021 года.

В первой части сезона Андрей Тотовицкий выступал в «Десне». В составе черниговского клуба он сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. В «Колос» Тотовицкий перебрался на правах свободного агента.

Отметим, что Тотовицкий успел провести вместе с «Колосом» одно тренировочное занятие.