Тотовицкий заразился коронавирусом

Новичок «Колоса» сдал положительный тест на COVID-19

  • 21.01.2022 13:45
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Тотовицкий заразился коронавирусом
© ФК Колос. Андрей Тотовицкий

Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий сдал положительный тест на COVID-19. Из-за этого 29-летний хавбек пропустил медосмотр команды после выхода из отпуска. Отметим, что первый раз ковидом Тотовицкий переболел в октябре 2021 года.

В первой части сезона Андрей Тотовицкий выступал в «Десне». В составе черниговского клуба он сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. В «Колос» Тотовицкий перебрался на правах свободного агента.

Отметим, что Тотовицкий успел провести вместе с «Колосом» одно тренировочное занятие.

Источник — ТК Футбол

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