ФОТО. Тотовицкий провел первую тренировку в Колосе

28-летний украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий, который этой зимой перешел из «Десны» в «Колос», провел первую тренировку в составе ковалевской команды.
Тотовицкий пополнил ряды «Колоса» в качестве свободного агента.
В первой части сезона Тотовицкий провел за «Десну» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Источник — ФК Колос Ковалевка
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