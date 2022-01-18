ФОТО. Тотовицкий провел первую тренировку в Колосе

Украинский футболист начал подготовку ко второй части сезона

  • 18.01.2022 19:55
  • 521 просмотр
  • 0 комментариев
ФОТО. Тотовицкий провел первую тренировку в Колосе
© ФК Колос Ковалевка. Андрей Тотовицкий

28-летний украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий, который этой зимой перешел из «Десны» в «Колос», провел первую тренировку в составе ковалевской команды.

Тотовицкий пополнил ряды «Колоса» в качестве свободного агента.

В первой части сезона Тотовицкий провел за «Десну» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Источник — ФК Колос Ковалевка

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности