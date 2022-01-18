ФОТО. Тотовицкий провел первую тренировку в Колосе

28-летний украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий, который этой зимой перешел из «Десны» в «Колос», провел первую тренировку в составе ковалевской команды.

Тотовицкий пополнил ряды «Колоса» в качестве свободного агента.

В первой части сезона Тотовицкий провел за «Десну» 14 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.