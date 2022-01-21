Владислав ВАКУЛА: «Адаптация в Полесье проходит легко»

Украинский форвард рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 21.01.2022 13:22
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Владислав ВАКУЛА: «Адаптация в Полесье проходит легко»
© ФК Полесье. Владислав Вакула

22-летний украинский нападающий Владислав Вакула, новичок «Полесья», поделился впечатлениями от первой товарищеской игры команды на сборах против казахстанского «Актобе» (2:1), а также рассказал об адаптации в коллективе.

«Я рад, что смог дебютировать за «Полесье». Считаю, что мы неплохо играли на фоне усталости, так как провели уже почти неделю на сборах. Это была наша первая товарищеская игра, мы хорошо себя показали.

Адаптация проходит легко. Ребят я многих знаю. Все хорошо, со всеми подружился. Мы тренируемся и настраиваемся на игры», — отметил Вакула.

Источник — Футбол 1/2/3

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