В субботу, 22 января, состоится матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Эвертон» примет «Астон Виллу».
Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
«Эвертон« – «Астон Вилла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Эвертон« – «Астон Вилла» покажет телеканал Setanta Sports.
Источник — Sport.ua
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