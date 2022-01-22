Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Эвертон – Астон Вилла

Встреча состоится в субботу, 22 января

  • 22.01.2022 09:11
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Эвертон – Астон Вилла
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 января, состоится матч 23-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Эвертон» примет «Астон Виллу».

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

«Эвертон« – «Астон Вилла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В прямом эфире поединок «Эвертон« – «Астон Вилла» покажет телеканал Setanta Sports.

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Источник — Sport.ua

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