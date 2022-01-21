Матча Барти – Осака не будет. Анисимова остановила Наоми

Двукратная победительница Australian Open Наоми Осака проиграла американке Аманде Анисимовой в третьем круге турнира.
Японская теннисистка оказалась слабее в решающем тай-брейке и вылетела с Открытого чемпионата Австралии.
После потери очков за прошлогоднюю победу на Australian Open Осака опустится на 70 позиций в мировом рейтинге.
Следующей соперницей Анисимовой станет первая ракетка мира Эшли Барти. Австралийка, в свою очередь, победила итальянку Камилу Джорджи.
Australian Open. Третий круг
Аманда Анисимова (США) – Наоми Осака (Япония) – 4:6, 6:3, 7:6 (5)
Эшли Барти (Австралия) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:3
Напомним, в первом круге Барти победила украинку Лесю Цуренко, отдав сопернице лишь один сет.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вже не перший рік задаюсь питанням, чи можливо взагалі в Україні, з нашою-то ментальністю, виростити справжнього чемпіона? В будь-якому виді спорту, окрім бойових єдиноборств?
"Наомі Осака (Японія) – Аманда Анісімова – 4:6, 6:3, 7:6 (10:5)"
Але ця помилка суті не міняє.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.