Матча Барти – Осака не будет. Анисимова остановила Наоми

Двукратная победительница Australian Open Наоми Осака проиграла американке Аманде Анисимовой в третьем круге турнира.

Японская теннисистка оказалась слабее в решающем тай-брейке и вылетела с Открытого чемпионата Австралии.

После потери очков за прошлогоднюю победу на Australian Open Осака опустится на 70 позиций в мировом рейтинге.

Следующей соперницей Анисимовой станет первая ракетка мира Эшли Барти. Австралийка, в свою очередь, победила итальянку Камилу Джорджи.

Australian Open. Третий круг

Аманда Анисимова (США) – Наоми Осака (Япония) – 4:6, 6:3, 7:6 (5)

Эшли Барти (Австралия) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:3

Напомним, в первом круге Барти победила украинку Лесю Цуренко, отдав сопернице лишь один сет.