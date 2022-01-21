Матча Барти – Осака не будет. Анисимова остановила Наоми

Самый ожидаемый матч четвертого круга не состоится

  • 21.01.2022 12:59
  • 832 просмотра
  • 5 комментариев
Матча Барти – Осака не будет. Анисимова остановила Наоми
© Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Двукратная победительница Australian Open Наоми Осака проиграла американке Аманде Анисимовой в третьем круге турнира.

Японская теннисистка оказалась слабее в решающем тай-брейке и вылетела с Открытого чемпионата Австралии.

После потери очков за прошлогоднюю победу на Australian Open Осака опустится на 70 позиций в мировом рейтинге.

Следующей соперницей Анисимовой станет первая ракетка мира Эшли Барти. Австралийка, в свою очередь, победила итальянку Камилу Джорджи.

Australian Open. Третий круг

Аманда Анисимова (США) – Наоми Осака (Япония) – 4:6, 6:3, 7:6 (5)

Эшли Барти (Австралия) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:3

Напомним, в первом круге Барти победила украинку Лесю Цуренко, отдав сопернице лишь один сет.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    introvert
    introvert, 21.01.2022 13:46
    +4
    Продовжу розчісувати хвору мозоль. Аманда розумниця - зуміла зробити те, що повинна була зробити Марта: закрити фаворитку на папері, яка попливла по ходу заключного сету. А все тому, що у американок зовсім інший бекграунд. Хоча ще рік тому здавалося, що все, Анісімова як тенісистка скінчилась.
    Вже не перший рік задаюсь питанням, чи можливо взагалі в Україні, з нашою-то ментальністю, виростити справжнього чемпіона? В будь-якому виді спорту, окрім бойових єдиноборств?
    Ссылка
    Kanarejka
    Kanarejka, 21.01.2022 13:39
    +3
    Вдалось подивитись лише тай-брейк: Аманда зіграла просто фантастично. З сумом згадала Даяну, а колись вони з Анісімовою йшли на рівних, тепер між ними прірва
    Ссылка
    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 21.01.2022 13:34
    0
    Але от у статистиці до тексту саме Осака виграла:
    "Наомі Осака (Японія) – Аманда Анісімова – 4:6, 6:3, 7:6 (10:5)"
    Але ця помилка суті не міняє.
    Ссылка
    Kanarejka
    Kanarejka, 21.01.2022 13:32
    0
    Тільки Цуренко не сет віддала...
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    Spectra
    Spectra, 21.01.2022 13:21
    0
    Жаль. У Аманды сетка сложная, а так могла и дольше зайти, против Барти шансов все же нет!
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