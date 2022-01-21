Юрий САПРОНОВ: «Пока не вижу успешности новой команды Свитолиной»

Бывший спонсор 27-летней украинской теннисистки Элины Свитолиной (№17 WTA) Юрий Сапронов считает, что смена команды пока не принесла спортсменке успеха.

«Физическая форма посредственная пока, в начале сезона. Пока не вижу успешности в смене команды. Посмотрим. Сезон длинный. Матчи и турниры каждую неделю.

Элине — работать и верить в себя! Нам — надеяться и верить в Элину! Это — наш лучший игрок. Других нет», — написал Сапронов.

В третьем круге Australian Open Свитолина без шансов уступила белорусской теннисистке Виктории Азаренко (№25 WTA) — 0:6, 2:6.