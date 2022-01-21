Юрий САПРОНОВ: «Пока не вижу успешности новой команды Свитолиной»

Бывший спонсор 27-летней украинской теннисистки Элины Свитолиной (№17 WTA) Юрий Сапронов считает, что смена команды пока не принесла спортсменке успеха.
«Физическая форма посредственная пока, в начале сезона. Пока не вижу успешности в смене команды. Посмотрим. Сезон длинный. Матчи и турниры каждую неделю.
Элине — работать и верить в себя! Нам — надеяться и верить в Элину! Это — наш лучший игрок. Других нет», — написал Сапронов.
В третьем круге Australian Open Свитолина без шансов уступила белорусской теннисистке Виктории Азаренко (№25 WTA) — 0:6, 2:6.
Источник — Facebook
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Если у тренера в любом виде спорта есть профессионализм, но нет порядочности (честности), доброты (надо любить своих учеников и верить в них - иначе какой смысл тренировать), мудрости - то он вряд ли сможет помочь реализоваться кому-либо.
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Марта как-то рассказывала, что на нее, девочку, орали (подозреваю с матом) тренеры-мужчины. Им там людьми для начала нужно стать, а потом деток тренировать. Матерное и агрессивное общение с детками процветает во многих видах спорта.
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Правда там надо менять систему оплаты тренерского труда. Состоявшийся спортсмен (как в теннисе, в футболе, баскетболе) должен отдавать 2-5% от своих взрослых гонораров в АТР и WTA своему детскому и юношескому тренеру (до определенной суммы - например до 200 тыс долларов), если этот тренер тренировал хотя бы 2 года, то есть внес реальный вклад в становления спорстмена.
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У нас детские тренеры в футболе, баскетболе, теннисе, боксе - часто не имеют даже среднего, нормального уровня благосостояния. Надо думать и менять схему оплаты труда детских и юношеских тренеров, особенно порядочных и честных специалистов. Мудачье (агрессивное и матюкливое) надо гнать метлой от детей подальше.
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У победы много родителей, а поражения - всегда сироты. Это излюбленная песня Шевченко, Сапронова и других "аристократов" в Украине.
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Например, у многолетнего провала мужского тенниса в Украине есть конкретные ответственные лица, имена и фамилии, которые годами крепко "держат за горло" цивилизованное и нормальное развитие тенниса в Украине. На фоне российского мужского тенниса - полное дно и глубокий кризис уже лет 20.
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А девочки в украинском теннисе поднимаются во многом благодаря своим родителям и каким-то временным финансовым подушкам на этапе становления в юношеский период. Никакой адекватной, комплексной, честной (конкурентной) системы подготовки за 30 лет как не было, так и нет.
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У победы много родителей, а поражения - всегда сироты. Это излюбленная песня Шевченко, Сапронова и других "аристократов" в Украине.
-
Например, у многолетнего провала мужского тенниса в Украине есть конкретные ответственные лица, имена и фамилии, которые годами крепко "держат за горло" цивилизованное и нормальное развитие тенниса в Украине. На фоне российского мужского тенниса - полное дно и глубокий кризис уже лет 20.
-
А девочки в украинском теннисе поднимаются во многом благодаря своим родителям и каким-то временным финансовым подушкам на этапе становления в юношеский период. Никакой адекватной, комплексной, честной (конкурентной) системы подготовки за 30 лет как не было, так и нет.
-
В украинском теннисе, как и в украинском футболе или баскетболе нет элементарной порядочности, честной спортивной конкуренции (даже на уровне деток) и мало профессионализма.
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