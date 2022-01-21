Юрий САПРОНОВ: «Пока не вижу успешности новой команды Свитолиной»

Смена команды на данный момент не принесла спортсменке успеха, считает специалист

  • 21.01.2022 12:46
  • 1606 просмотров
  • 8 комментариев
Юрий САПРОНОВ: «Пока не вижу успешности новой команды Свитолиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший спонсор 27-летней украинской теннисистки Элины Свитолиной (№17 WTA) Юрий Сапронов считает, что смена команды пока не принесла спортсменке успеха.

«Физическая форма посредственная пока, в начале сезона. Пока не вижу успешности в смене команды. Посмотрим. Сезон длинный. Матчи и турниры каждую неделю.

Элине — работать и верить в себя! Нам — надеяться и верить в Элину! Это — наш лучший игрок. Других нет», — написал Сапронов.

В третьем круге Australian Open Свитолина без шансов уступила белорусской теннисистке Виктории Азаренко (№25 WTA) — 0:6, 2:6.

Источник — Facebook

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 21.01.2022 13:18 (изменен)
    +5
    Якраз сьогоднішня ніч показала, що інші (точніше, інша) - є. Далеко не факт, що Марті вдасться хоча б наблизитися до Еліни за кар'єрними результатами, але очевидно, що з нинішньої динамікою гри обох тенісисток вона скоро має всі шанси стати першою ракеткою України.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.01.2022 13:32 (изменен)
    +3
    znak51, 21.01.2022 13:18
    Абсолютно согласен, где эта так называемая федерация ? Неужели совсем нельзя как-то попробовать обьеденить лучшие тренерские кадры с нашими лучшими теннисистами. Ведь есть же Долгополовы, есть Медведев, соберите команду, помогите и девочкам и мальчикам. И еще есть таланты, но тут нужно деньги вкладывать, а их проще разворовывать
    В ютубе есть большое интервью с отцом Долгополова. Довольно неприятный персонаж. На камеру они все такие "правильные", но в реальной жизни - жесткие, меркантильные и циничные.
    -
    Если у тренера в любом виде спорта есть профессионализм, но нет порядочности (честности), доброты (надо любить своих учеников и верить в них - иначе какой смысл тренировать), мудрости - то он вряд ли сможет помочь реализоваться кому-либо.
    -
    Марта как-то рассказывала, что на нее, девочку, орали (подозреваю с матом) тренеры-мужчины. Им там людьми для начала нужно стать, а потом деток тренировать. Матерное и агрессивное общение с детками процветает во многих видах спорта.
    -
    Правда там надо менять систему оплаты тренерского труда. Состоявшийся спортсмен (как в теннисе, в футболе, баскетболе) должен отдавать 2-5% от своих взрослых гонораров в АТР и WTA своему детскому и юношескому тренеру (до определенной суммы - например до 200 тыс долларов), если этот тренер тренировал хотя бы 2 года, то есть внес реальный вклад в становления спорстмена.
    -
    У нас детские тренеры в футболе, баскетболе, теннисе, боксе - часто не имеют даже среднего, нормального уровня благосостояния. Надо думать и менять схему оплаты труда детских и юношеских тренеров, особенно порядочных и честных специалистов. Мудачье (агрессивное и матюкливое) надо гнать метлой от детей подальше.
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    znak51
    znak51, 21.01.2022 13:18
    +1
    alefteev77, 21.01.2022 12:58
    А Юрий Сапронов - это что не команда Свитолиной ? Или Сапронов в команде Свитолиной только когда Элина побеждает на каком-то значимом турнире? (как обычно делают местные "аристократы"). Мне кажется Сапронов - это один из ключевых предводителей и главных консультантов Свитолиной.
    -
    У победы много родителей, а поражения - всегда сироты. Это излюбленная песня Шевченко, Сапронова и других "аристократов" в Украине.
    -
    Например, у многолетнего провала мужского тенниса в Украине есть конкретные ответственные лица, имена и фамилии, которые годами крепко "держат за горло" цивилизованное и нормальное развитие тенниса в Украине. На фоне российского мужского тенниса - полное дно и глубокий кризис уже лет 20.
    -
    А девочки в украинском теннисе поднимаются во многом благодаря своим родителям и каким-то временным финансовым подушкам на этапе становления в юношеский период. Никакой адекватной, комплексной, честной (конкурентной) системы подготовки за 30 лет как не было, так и нет.
    Абсолютно согласен, где эта так называемая федерация ? Неужели совсем нельзя как-то попробовать обьеденить лучшие тренерские кадры с нашими лучшими теннисистами. Ведь есть же Долгополовы, есть Медведев, соберите команду, помогите и девочкам и мальчикам. И еще есть таланты, но тут нужно деньги вкладывать, а их проще разворовывать
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.01.2022 12:58 (изменен)
    +1
    А Юрий Сапронов - это что не команда Свитолиной ? Или Сапронов в команде Свитолиной только когда Элина побеждает на каком-то значимом турнире? (как обычно делают местные "аристократы"). Мне кажется Сапронов - это один из ключевых предводителей и главных консультантов Свитолиной.
    -
    У победы много родителей, а поражения - всегда сироты. Это излюбленная песня Шевченко, Сапронова и других "аристократов" в Украине.
    -
    Например, у многолетнего провала мужского тенниса в Украине есть конкретные ответственные лица, имена и фамилии, которые годами крепко "держат за горло" цивилизованное и нормальное развитие тенниса в Украине. На фоне российского мужского тенниса - полное дно и глубокий кризис уже лет 20.
    -
    А девочки в украинском теннисе поднимаются во многом благодаря своим родителям и каким-то временным финансовым подушкам на этапе становления в юношеский период. Никакой адекватной, комплексной, честной (конкурентной) системы подготовки за 30 лет как не было, так и нет.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 21.01.2022 13:31
    0
    вы не там смотрели, в инстаграме надо было посмотреть, ну как качество фоточек улучшелось и их количество увеличилось
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.01.2022 13:12 (изменен)
    -1
    Украинский теннис - это мутное болото поделенное между "своими", там "своя автократическая мафия", "свои смотрящие" - причем это все знают, но делают благородный, "аристократичный" вид.
    -
    В украинском теннисе, как и в украинском футболе или баскетболе нет элементарной порядочности, честной спортивной конкуренции (даже на уровне деток) и мало профессионализма.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 21.01.2022 13:05
    -1
    Мне кажется, что Светолина точно так-же играла бы и без этой оравы тренеров-дармоедов, ее муж тренировал бы ее не хуже, 100 %.
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    Владислав Антонов
    Владислав Антонов, 21.01.2022 13:18
    -2
    Далі буде ще гірше.
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