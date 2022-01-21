Филипп БУДКОВСКИЙ: «Первая игра на сборах нам удалась»

Форвард житомирского «Полесья» Филипп Будковский поделился впечатлениями после товарищеской игры против казахстанского Актобе (2:1) на учебно-тренировочных сборах в Турции.

– Все хорошо, начали сбор с победы.

– Вам наверное приятно не только выигрывать, но и забивать?

– Конечно, голы - это самое главное. Хорошо, что сегодня я забил. Нам есть над чем работать дальше. Приложим все усилия, чтобы все игры проводить настолько успешно, - сказал Будковский.