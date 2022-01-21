Филипп БУДКОВСКИЙ: «Первая игра на сборах нам удалась»

Нападающий «Полесья» – о победе над «Актобе»

  • 21.01.2022 11:19
  • 387 просмотров
  • 0 комментариев
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Первая игра на сборах нам удалась»
© ФК Полесье Житомир. Филипп Будковский

Форвард житомирского «Полесья» Филипп Будковский поделился впечатлениями после товарищеской игры против казахстанского Актобе (2:1) на учебно-тренировочных сборах в Турции. 

– Все хорошо, начали сбор с победы. 

– Вам наверное приятно не только выигрывать, но и забивать?
– Конечно, голы - это самое главное. Хорошо, что сегодня я забил. Нам есть над чем работать дальше. Приложим все усилия, чтобы все игры проводить настолько успешно, - сказал Будковский.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности