Филипп БУДКОВСКИЙ: «Первая игра на сборах нам удалась»

Форвард житомирского «Полесья» Филипп Будковский поделился впечатлениями после товарищеской игры против казахстанского Актобе (2:1) на учебно-тренировочных сборах в Турции.
– Все хорошо, начали сбор с победы.
– Вам наверное приятно не только выигрывать, но и забивать?
– Конечно, голы - это самое главное. Хорошо, что сегодня я забил. Нам есть над чем работать дальше. Приложим все усилия, чтобы все игры проводить настолько успешно, - сказал Будковский.
Источник — Футбол 1/2/3
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