Житомирская команда «Полесье» начала 2022 год с победного контрольного матча против «Актобе» из Казахстана (2:1).
За желто-зеленых отличились Сергей Кисленко и Филипп Будковский.
Полесье – Актобе – 2:1. Как забил Будковский. Видео голов и обзор матча
Послематчевые интервью Юрия Калитвинцева и Сергея Кисленко.
Источник — Sport.ua
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