23-й тур
Специя
0 : 0
Сампдория
23.01.2022 16:00   ТВ-трансляция: 

Специя – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Виктор Коваленко и компания набрали победный ход

  • 21.01.2022 11:35
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Специя – Сампдория. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В воскресенье, 23 января, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» на домашнем стадионе «Альберто Пикко» примет «Сампдорию». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Специя

 

«Орлята» долгое время находились вблизи зоны вылета и казалось, что избежать понижения в классе им будет нелегко. Однако в последнее время результаты «Специи» значительно улучшились. В четырех последних поединках команда Тиагу Мотты одержала три победы и поднялась на 14 место с 22 очками в активе.

В последнем туре «Специя» сенсационно обыграла «Милан» (2:1) на выезде, а украинский хавбек Виктор Коваленко стал джокером, сделав победный ассист после выхода на замену. Всего на счету 25-летнего украинца 15 матчей в этом сезоне, в которых он отметился одним голом и тремя ассистами.

Сампдория

 

Команда из Генуи, города, который совсем недавно был на слуху у украинских болельщиков, уже потеряла шансы побороться за еврокубковую зону, поэтому теперь у нее задача намного проще – сохранить прописку в Серии А. Сделать это будет не так просто, как могло бы показаться, поскольку гандикап над зоной вылета составляет скромные четыре балла.

В чемпионате «Дория» пребывает на серии из трех поражений кряду. А на этой неделе «моряки» вылетели из Кубка Италии, разгромно проиграв в 1/8 финала туринскому «Ювентусу» со счетом 1:4. Учитывая последние неудачи, «Сампдория» вовсе не выглядит фаворитом предстоящего матча.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Специя» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.90 по линии Parimatch.

23 января, воскресенье

«Специя» – «Сампдория»
Специя. Стадион «Альберто Пикко». 16:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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