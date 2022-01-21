В воскресенье, 23 января, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» на домашнем стадионе «Альберто Пикко» примет «Сампдорию». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Специя

«Орлята» долгое время находились вблизи зоны вылета и казалось, что избежать понижения в классе им будет нелегко. Однако в последнее время результаты «Специи» значительно улучшились. В четырех последних поединках команда Тиагу Мотты одержала три победы и поднялась на 14 место с 22 очками в активе.

В последнем туре «Специя» сенсационно обыграла «Милан» (2:1) на выезде, а украинский хавбек Виктор Коваленко стал джокером, сделав победный ассист после выхода на замену. Всего на счету 25-летнего украинца 15 матчей в этом сезоне, в которых он отметился одним голом и тремя ассистами.

Сампдория

Команда из Генуи, города, который совсем недавно был на слуху у украинских болельщиков, уже потеряла шансы побороться за еврокубковую зону, поэтому теперь у нее задача намного проще – сохранить прописку в Серии А. Сделать это будет не так просто, как могло бы показаться, поскольку гандикап над зоной вылета составляет скромные четыре балла.

В чемпионате «Дория» пребывает на серии из трех поражений кряду. А на этой неделе «моряки» вылетели из Кубка Италии, разгромно проиграв в 1/8 финала туринскому «Ювентусу» со счетом 1:4. Учитывая последние неудачи, «Сампдория» вовсе не выглядит фаворитом предстоящего матча.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Специя» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.90 по линии Parimatch.

23 января, воскресенье