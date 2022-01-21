Марта КОСТЮК: «Это больно»

Украинская теннисистка прокомментировала поражение от Паулы Бадосы на Australian Open

  • 21.01.2022 10:10
  • 1797 просмотров
  • 2 комментария
Марта КОСТЮК: «Это больно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) прокомментировала поражение от 24-летней испанки Паулы Бадосы (№6 WTA) в поединке третьего круга Australian Open

Костюк проиграла Бадосе в трех сетах — 2:6, 7:5, 4:6.

«Это больно.

Какая битва с Паулой Бадосой, не могу дождаться следующих.

Спасибо всем за поддержку.

Возвращаюсь к работе», — написала Марта после матча.

Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Misha-101
    Misha-101, 21.01.2022 10:48
    +2
    Конечно обидно за Марту после такого матча, отдала все силы на корте и показала очень хороший теннис. Конечно были и ошибки и над подачей надо работать, не спешить порой. Но и Бадоса допускала много ошибок, наверное потому и матч был такой конкурентный и интересный. Обе очень талантливые спортсменски. Марта не смотря на поражение показала, что умеет бороться до конца и играть в очень хороший теннис против топов. Все будет хорошо, удачи
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    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 21.01.2022 10:58 (изменен)
    -2
    А я що писав,що Марта буде постити фразу: What a battle. Красуня, менше інсти, більше на корті пахоти.
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