Марта КОСТЮК: «Это больно»

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) прокомментировала поражение от 24-летней испанки Паулы Бадосы (№6 WTA) в поединке третьего круга Australian Open
Костюк проиграла Бадосе в трех сетах — 2:6, 7:5, 4:6.
«Это больно.
Какая битва с Паулой Бадосой, не могу дождаться следующих.
Спасибо всем за поддержку.
Возвращаюсь к работе», — написала Марта после матча.
Источник — Instagram
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