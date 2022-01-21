Бывший тренер Шахтера ведет переговоры с бразильским Гойясом

Руководство новичка бразильской Серии А «Гойяса» ведет поиски главного тренера, который попробует решить задачи, стоящие перед командой в элитарном дивизионе.

По информации журналиста Мауро Сезара, боссы «Гойяса» по средством скайпа пообщались с бывшим ассистентом Паулу Фонсеки, входившим в тренерский штаб «Шахтера», Нуну Кампушем.

Goiás fez reunião (via Skype) com o técnico português Nuno Campos, ex-Santa Clara e ex-treinador adjunto de Paulo Fonseca, na Roma, Shakhtar, Braga e Porto, inclusive.

Teremos o sétimo estrangeiro treinando time de Série A em 2022? — Mauro Cezar (@maurocezar) January 20, 2022

46-летний Кампуш не так давно начал самостоятельную тренерскую карьеру, однако его премьерный опыт в португальской «Санта-Кларе» завершился провалом – коуча уволили уже после 9 сыгранных командой поединков.