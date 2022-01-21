Бывший тренер Шахтера ведет переговоры с бразильским Гойясом

Новичок Серии А хочет видеть главным тренером команды иностранного специалиста

  • 21.01.2022 09:30
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Бывший тренер Шахтера ведет переговоры с бразильским Гойясом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Кампуш

Руководство новичка бразильской Серии А «Гойяса» ведет поиски главного тренера, который попробует решить задачи, стоящие перед командой в элитарном дивизионе.

По информации журналиста Мауро Сезара, боссы «Гойяса» по средством скайпа пообщались с бывшим ассистентом Паулу Фонсеки, входившим в тренерский штаб «Шахтера», Нуну Кампушем.

46-летний Кампуш не так давно начал самостоятельную тренерскую карьеру, однако его премьерный опыт в португальской «Санта-Кларе» завершился провалом – коуча уволили уже после 9 сыгранных командой поединков.

Источник — Sport.ua

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