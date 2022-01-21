За себя и за Элину. Монфис вышел в 1/8 финала Australian Open

Французский теннисист Гаэль Монфис (№20 АТР) одержал уверенную победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
Спортсмен в трех сетах справился с чилийцем Кристианом Гарином.
Australian Open. Третий круг
Гаэль Монфис (Франция) – Кристиан Гарин (Чили) – 7:6 (7:4), 6:1, 6:3
В следующем раунде Монфис сыграет с 22-летним сербом Миомиром Кецмановичем.
Напомним, жена Монфиса, Элина Свитолина проиграла свой матч третьего круга Australian Open.
Источник — Sport.ua
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