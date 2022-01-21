За себя и за Элину. Монфис вышел в 1/8 финала Australian Open

Француз одержал очередную уверенную победу в Австралии

  • 21.01.2022 08:22
  • 1729 просмотров
  • 2 комментария
За себя и за Элину. Монфис вышел в 1/8 финала Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

Французский теннисист Гаэль Монфис (№20 АТР) одержал уверенную победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. 

Спортсмен в трех сетах справился с чилийцем Кристианом Гарином.

Australian Open. Третий круг
Гаэль Монфис (Франция) – Кристиан Гарин (Чили) – 7:6 (7:4), 6:1, 6:3

В следующем раунде Монфис сыграет с 22-летним сербом Миомиром Кецмановичем.

Напомним, жена Монфиса, Элина Свитолина проиграла свой матч третьего круга Australian Open.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    limb0101, 21.01.2022 08:37
    +3
    От зять молодець! Вболіваємо за наших!
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 21.01.2022 08:38
    -2
    Краще б Еля за них двох пройшла в 1/8
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