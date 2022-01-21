БАДОСА: «Костюк показала безумный теннис, она играла как игрок из топ-5»

Испанская теннисистка Паула Бадоса (№6 WTA) поделилась мыслями после победы над украинкой Мартой Костюк (№66 WTA).

«Сегодня мне пришлось много поработать на корте. Я ожидала, что матч получится именно таким. Марта показа просто безумный теннис, она играла как игрок из топ-5, у неё большой потенциал. Однозначно, она уже скоро станет одной из лучших теннисисток в мире. Я выложилась на полную, да у меня и выбора не было, потому что Костюк так хорошо играла.

Я оставила все силы на корте и очень рада, что в итоге победила. Я в предвкушении от второй недели на этом турнире. Я мотивирована, показываю хороший теннис, чувствую уверенность, выигрываю свои матчи, к тому же это один из моих любимых турниров. Так что мне очень приятно, что я смогу сыграть здесь на второй неделе. Также спасибо зрителям, атмосфера сегодня была невероятной», - сказала Бадоса.

Бадоса в следующем раунде сыграет с победительницей матча Мэдисон Кис (США) - Ван Цян (Китай).

Марта Костюк продолжит свое выступление в Мельбурне в парной сетке вместе с Даяной Ястремской.