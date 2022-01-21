Анчелотти провел 150 матчей во главе Реала

Тренер получил памятную футболку

  • 21.01.2022 07:05
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Анчелотти провел 150 матчей во главе Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» обыграл «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Игра закончилась со счетом 2:1. Наставник «Реала» Карло Анчелотти провел свой 150-й матч в клубе. Он стал 8-м тренером в истории «бланкос».

Топ тренеров «Реала»:
1. Мигель Муньос — 605 матчей
2. Зинедин Зидан — 263
3. Висенте Дель Боске — 246
4. Лео Бенхаккер — 197
5. Луис Моловни — 183
6. Жозе Моуриньо — 178
7. Франсиско Бру - 160
8. Карло Анчелотти — 150

Анчелотти получил памятную футболку.

Источник — ФК Реал Мадрид

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