Анчелотти провел 150 матчей во главе Реала

Мадридский «Реал» обыграл «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Игра закончилась со счетом 2:1. Наставник «Реала» Карло Анчелотти провел свой 150-й матч в клубе. Он стал 8-м тренером в истории «бланкос».
Топ тренеров «Реала»:
1. Мигель Муньос — 605 матчей
2. Зинедин Зидан — 263
3. Висенте Дель Боске — 246
4. Лео Бенхаккер — 197
5. Луис Моловни — 183
6. Жозе Моуриньо — 178
7. Франсиско Бру - 160
8. Карло Анчелотти — 150
Анчелотти получил памятную футболку.
Источник — ФК Реал Мадрид
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