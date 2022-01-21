АЗАРЕНКО: «Я правильно сыграла против Свитолиной с точки зрения тактики»

Белорусская теннисистка – об уверенной победе над первой ракеткой Украины

  • 21.01.2022 04:40
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АЗАРЕНКО: «Я правильно сыграла против Свитолиной с точки зрения тактики»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

32-летняя белоруска Виктория Азаренко прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в третьем раунде Australian Open.

«Я правильно сыграла именно с точки зрения тактики. Не давала ей войти в игру. Я знаю, что Свитолина отлично работает в защите, что она борется.

Мне важно было удерживать инициативу в своих руках, не давать ей возможности передохнуть. Это была моя цель до матча и я смогла воплотить этот план в жизнь», - сказала Азаренко.

В следующем раунде Азаренко сразится против Барборы Крейчиковой (№4 WTA) или Алены Остапенко (№27 WTA).

Источник — Sport.ua

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