АЗАРЕНКО: «Я правильно сыграла против Свитолиной с точки зрения тактики»

32-летняя белоруска Виктория Азаренко прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в третьем раунде Australian Open.

«Я правильно сыграла именно с точки зрения тактики. Не давала ей войти в игру. Я знаю, что Свитолина отлично работает в защите, что она борется.

Мне важно было удерживать инициативу в своих руках, не давать ей возможности передохнуть. Это была моя цель до матча и я смогла воплотить этот план в жизнь», - сказала Азаренко.

В следующем раунде Азаренко сразится против Барборы Крейчиковой (№4 WTA) или Алены Остапенко (№27 WTA).