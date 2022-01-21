Остап МАРКЕВИЧ: «Не будем форсировать подготовку»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич поделился планами своей команды на период учебно-тренировочных сборов.
«На первом подготовительном этапе мы готовимся в Мариуполе. Развиваем физические возможности футболистов, чтобы выдерживать нагрузки, которые нас будут ждать в Турции. Учитывая то, что мы готовимся на синтетическом покрытии, то не будем форсировать подготовку. На втором этапе мы будем работать больше с мячом. В Турции будет больше работы на технику и тактику», - сказал Маркевич.
Источник — Футбол 1/2/3
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