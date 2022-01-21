В матче 21-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Гранаду» со счетом 4:2.
Ла Лига. 21-й тур
Хетафе – Гранада – 4:2
Голы: Рамирес, 10 (1:0). Суарес, 13 (1:1). Энес Юнал, 47 (2:1). Максимович, 63 (3:1). Суарес, 78 (3:2). Майораль, 87 (4:2)
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Гранада).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Неманья Максимович (Хетафе).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Гранада).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Сандро Рамирес (Хетафе).
Источник — Sport.ua
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