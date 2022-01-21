21-й тур
Хетафе
4 : 2
Гранада
20.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Хетафе – Гранада – 4:2. Голевая россыпь. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура чемпионата Испании

  • 21.01.2022 00:17
  • 27 просмотров
  • 0 комментариев
Хетафе – Гранада – 4:2. Голевая россыпь. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Гранаду» со счетом 4:2.

Ла Лига. 21-й тур

Хетафе – Гранада – 4:2

Голы: Рамирес, 10 (1:0). Суарес, 13 (1:1). Энес Юнал, 47 (2:1). Максимович, 63 (3:1). Суарес, 78 (3:2). Майораль, 87 (4:2)

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
78' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Гранада).
63' ГОЛ ! Мяч забил Неманья Максимович (Хетафе).
48' ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
13' ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Гранада).
10' ГОЛ ! Мяч забил Сандро Рамирес (Хетафе).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности