Мали, Гамбия и Тунис идут дальше. Пары 1/8 финала Кубка африканских наций

20 января состоялись матчи 3–го тура Кубка африканских наций, и стали известны пары 1/8 финала
Сборная Мали обыграла команду Мавритании (2:0), а Гамбия победила Тунис (1:0).
В плей–офф из группы F вышли Мали (7 очков), Гамбия (7), Тунис (3 очка). А вот Мавритания выбыла из турнира (0 очков).
Кубок африканских наций
Пары 1/8 финала
- Буркина-Фасо – Габон
- Нигерия – Тунис
- Гвинея – Гамбия
- Камерун – Коморы
- Сенегал – Кабо-Верде
- Марокко – Малави
- Кот-д'Ивуар – Египет
- Мали – Экваториальная Гвинея
Группа F. 3-й тур, 20 января
Мали – Мавритания – 2:0
Голы: Айдара, 2, Коне, 49 (пен).
Предупреждения: Биссума, 60 – Абейд, 48, Тиам, 78.
Гамбия – Тунис – 1:0
Гол: Мбие, 90.
Нереализованный пенальти: Джазири, 45.
Удаление: Бен Мустафа 47.
Турнирная таблица
Сетка плей–офф
Источник — Sport.ua
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