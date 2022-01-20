Гамбия
1 : 0
Тунис
20.01.2022, FT

Мали, Гамбия и Тунис идут дальше. Пары 1/8 финала Кубка африканских наций

20 января состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций

  • 20.01.2022 23:23
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  • 2 комментария
Мали, Гамбия и Тунис идут дальше. Пары 1/8 финала Кубка африканских наций
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20 января состоялись матчи 3–го тура Кубка африканских наций, и стали известны пары 1/8 финала

Сборная Мали обыграла команду Мавритании (2:0), а Гамбия победила Тунис (1:0).

В плей–офф из группы F вышли Мали (7 очков), Гамбия (7), Тунис (3 очка). А вот Мавритания выбыла из турнира (0 очков).

Кубок африканских наций

Пары 1/8 финала

  • Буркина-Фасо – Габон
  • Нигерия – Тунис
  • Гвинея – Гамбия
  • Камерун – Коморы
  • Сенегал – Кабо-Верде
  • Марокко – Малави
  • Кот-д'Ивуар – Египет
  • Мали – Экваториальная Гвинея

Группа F. 3-й тур, 20 января

Мали – Мавритания – 2:0

Голы: Айдара, 2, Коне, 49 (пен).

Предупреждения: Биссума, 60 – Абейд, 48, Тиам, 78.

Гамбия – Тунис – 1:0

Гол: Мбие, 90.

Нереализованный пенальти: Джазири, 45.

Удаление: Бен Мустафа 47.

Турнирная таблица

Сетка плей–офф

 

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 20.01.2022 23:38
    +1
    потрясающая игра КотД Ивуар-Египет достойная финала этого турнира
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    VadyaMetal
    online
    VadyaMetal, 21.01.2022 00:35
    0
    Прикольно Сенегал взял первое место в группе забив 1 гол
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