Марез не забил с точки. Алжир проиграл Кот-д'Ивуару и выбыл из Кубка Африки

20 января проходят матчи 3-го тура Кубка африканских наций.

В группе E Кот-д'Ивуар обыграл Алжир (3:1). У победителей голы забили Франк Кессье, Ибраим Сангаре и Николя Пепе. У Алжира отличился Софьян Бендебка, а вот Рияд Марез не реализовал пенальти.

Команда Алжира была победителем предыдущего Кубка Африки 2019, когда в финале обыграла Сенегал (1:0).

Сборная Сьерра-Леоне проиграла Экваториальной Гвинее (0:1). Единственный мяч забил Пабло Ганет.

В 1/8 финала вышли Кот-д'Ивуар (7 очков) и Экваториальная Гвинея (6). А вот Сьерра-Леоне (2) и Алжир (1) покидают турнир.

Кубок африканских наций 2022

Группа E. 3-й тур, 20 января

Кот-д'Ивуар – Алжир – 3:1

Голы: Кессье, 22, Сангаре, 39, Пепе, 54 – Бендебка, 73.

Нереализованный пенальти: Марез, 60.

Кот-д'Ивуар: Сангаре, Конан, Коссуну, Дели (Канон, 68), Орье (Майга, 68), Сери, Кессье, Сангаре (Дье, 69), Градель, Пепе (Заа, 85), Алле.

Алжир: М'Боли, Манди, Бедран, Аталь (Бенайада, 81), Бенсебаини, Зерруки, Марез, Беннасер (Браими, 62), Белаили (Булая, 81), Бунеджа (Бендебка, 62), Бенрама (Слимани, 47).

Предупреждения: Орье, 12, Дели, 12, Майга, 72 – Браими, 78, Булая, 84.

Сьерра-Леоне – Экваториальная Гвинея – 0:1

Гол: Ганет, 38.

Нереализованный пенальти: Камара, 85.

Сьерра-Леоне: Камара, Какай, Райт (Каллон, 75), Кокер, Бангура, Камара, Куи, Думбуя (Буйа Турай, 46), Камара, Бунду (Камара, 53), Камара.

Экваториальная Гвинея: Овоно, Ндонг, Акапо, Коко, Ороско, Бикоро (Буйла, 64), Мачин (Луис Нлаво, 64), Ганет, Сальвадор, Миранда (Белима, 88), Ганза.

Предупреждения: Камара, 23, Кокер, 71, Райт, 71, Куи, 77, Буйа Турай, 90 – Акапо, 61, Мачин, 64, Миранда, 76.

Удаления: Куи, 90 (вторая желтая).

Турнирная таблица