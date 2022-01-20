Динамо проведет матч с командой 4-го дивизиона чемпионата Испании

Киевское «Динамо» проведет поединок с испанским клубом «Атлетико Пульпиленьо», который базируется в Пульпе, Альмерия, и выступает в группе 5 испанской Сегунды B (Segunda División RFEF), четвертого дивизиона чемпионата Испании.

Эта игра пройдет вместо отмененного матча с испанской командой AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов).

Матч состоится на поле футбольного центра Pinatar Arena и начнется 21 января в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на канале «Динамо» Киев в YouTube.