Динамо проведет матч с командой 4-го дивизиона чемпионата Испании

Эта игра пройдет вместо отмененного матча с командой свободных агентов

  • 20.01.2022 21:10
  • 431 просмотр
  • 2 комментария
Динамо проведет матч с командой 4-го дивизиона чемпионата Испании
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет поединок с испанским клубом «Атлетико Пульпиленьо», который базируется в Пульпе, Альмерия, и выступает в группе 5 испанской Сегунды B (Segunda División RFEF), четвертого дивизиона чемпионата Испании.

Эта игра пройдет вместо отмененного матча с испанской командой AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов).

Матч состоится на поле футбольного центра Pinatar Arena и начнется 21 января в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на канале «Динамо» Киев в YouTube.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Met_Kh
    Met_Kh, 20.01.2022 22:01
    0
    скоро с любителями играть будут
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    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 20.01.2022 21:40
    0
    Ну в ничью должны точно сыграть
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