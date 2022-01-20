Матч не состоится. Динамо не сыграет со сборной испанских свободных агентов

Поединок отменен из-за случаев COVID-19 в составе соперников киевлян

  • 20.01.2022 18:55
  • 320 просмотров
  • 2 комментария
Матч не состоится. Динамо не сыграет со сборной испанских свободных агентов
© ФК Динамо Киев

Произошли изменения в программе контрольных поединков «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Испании.

В пятницу, 21 января, подопечные Мирчи Луческу должны были сыграть с испанской командой AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов), но из-за случаев заболевания COVID-19 в составе соперника поединок был отменен. По предварительной информации, вместо него киевская команда проведет двустороннюю игру.

Ближайший контрольный поединок динамовцы проведут в субботу, 22-го января. Их соперником станет «Расинг Унион» (Люксембург). Начало встречи в 18:00.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
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    kaka
    kaka, 20.01.2022 19:01
    +1
    у агентов ковид-не смешите..... они готовят себя к продолжению карьеры и тщательно следят за здоровьем.... Что-то другое там
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    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 20.01.2022 19:01 (изменен)
    0
    Пиз ц нашему динамо с Расинг Унион»(Люксембург)
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