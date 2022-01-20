Матч не состоится. Динамо не сыграет со сборной испанских свободных агентов

Произошли изменения в программе контрольных поединков «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе в Испании.

В пятницу, 21 января, подопечные Мирчи Луческу должны были сыграть с испанской командой AFE (сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов), но из-за случаев заболевания COVID-19 в составе соперника поединок был отменен. По предварительной информации, вместо него киевская команда проведет двустороннюю игру.

Ближайший контрольный поединок динамовцы проведут в субботу, 22-го января. Их соперником станет «Расинг Унион» (Люксембург). Начало встречи в 18:00.