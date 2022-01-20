ПСЖ хочет арендовать хавбека Тоттенхэма

ПСЖ интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. Парижский клуб может взять 25-летнего француза в аренду до конца сезона.

Ндомбеле сейчас тренируется отдельно от основной команды «Тоттенхэма» и в последних двух матчах даже не попадал в заявку. «Шпоры» хотят избавиться от хавбека.

В то же время, Ндомбеле очень нравится наставнику ПСЖ Маурисио Почеттино. Именно по его инициативе «Тоттенхэм» подписал его летом 2019 года.

В нынешнем сезоне на счету Ндомбеле 2 гола и 1 ассист в 16 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ нашел способ удержать Килиана Мбаппе.