ПСЖ хочет арендовать хавбека Тоттенхэма

ПСЖ интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. Парижский клуб может взять 25-летнего француза в аренду до конца сезона.
Ндомбеле сейчас тренируется отдельно от основной команды «Тоттенхэма» и в последних двух матчах даже не попадал в заявку. «Шпоры» хотят избавиться от хавбека.
В то же время, Ндомбеле очень нравится наставнику ПСЖ Маурисио Почеттино. Именно по его инициативе «Тоттенхэм» подписал его летом 2019 года.
В нынешнем сезоне на счету Ндомбеле 2 гола и 1 ассист в 16 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Ранее сообщалось о том, что ПСЖ нашел способ удержать Килиана Мбаппе.
Источник — The Athletic
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