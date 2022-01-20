Лунин – в основе Реала на матч с Эльче

Сегодня, 20 января «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании на выезде сыграет с «Эльче». Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Как и ожидалось, украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в основе «Реала» на матч:

Состав «Реала»: Лунин, Алаба, Начо, Марсело, Лукас Васкес, Вальверде, Кроос, Камавинга, Родриго, Винисиус Жуниор, Йович