Лунин снова в деле. Куртуа не сыграет в матче Кубка Испании

Андрей Лунин наверняка выйдет в основном составе

  • 19.01.2022 15:05
  • 1889 просмотров
  • 4 комментария
Лунин снова в деле. Куртуа не сыграет в матче Кубка Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что основной вратарь команды Тибо Куртуа плохо себя чувствует и точно не сыграет в четверг в матче Кубка Испании против «Эльче».

Очевидно, что в основе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, который играл в прошлом раунде Кубка.

«Куртуа завтра играть не будет. Ничего серьезного, но он неважно себя чувствует. Думаю, к воскресенью он восстановится», - сказал Анчелотти.

Если Куртуа не будет готов к концу недели, то Лунин может получить шанс и в матче Ла Лиги против «Эльче».

Источник — AS

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    GloryUkraine
    GloryUkraine, 19.01.2022 15:10
    +3
    Традиційно за Реал в Кубку грає другий воротар, а тут знову грав би Куртуа, якби був здоровий.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 19.01.2022 15:37
    0
    GloryUkraine, 19.01.2022 15:25
    Помиляєшся. Лунін офіційно є другим воротарем Реалу.
    второй номер играет в еврокупках и кубке страны
    Ссылка
    GloryUkraine
    GloryUkraine, 19.01.2022 15:25
    0
    potemkin78, 19.01.2022 15:17
    только Лунин не второй, он третий, второго нету
    Помиляєшся. Лунін офіційно є другим воротарем Реалу.
    Ссылка
    potemkin78
    online
    potemkin78, 19.01.2022 15:17
    -5
    GloryUkraine, 19.01.2022 15:10
    Традиційно за Реал в Кубку грає другий воротар, а тут знову грав би Куртуа, якби був здоровий.
    только Лунин не второй, он третий, второго нету
    Ссылка
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