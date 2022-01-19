Лунин снова в деле. Куртуа не сыграет в матче Кубка Испании

Наставник «Реала» Карло Анчелотти сообщил о том, что основной вратарь команды Тибо Куртуа плохо себя чувствует и точно не сыграет в четверг в матче Кубка Испании против «Эльче».

Очевидно, что в основе выйдет украинский вратарь Андрей Лунин, который играл в прошлом раунде Кубка.

«Куртуа завтра играть не будет. Ничего серьезного, но он неважно себя чувствует. Думаю, к воскресенью он восстановится», - сказал Анчелотти.

Если Куртуа не будет готов к концу недели, то Лунин может получить шанс и в матче Ла Лиги против «Эльче».