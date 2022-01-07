А Лунин сыграет? Реал узнал соперника в Кубке Испании

Шанс для украинского вратаря

  • 07.01.2022 14:45
  • 2082 просмотра
  • 3 комментария
А Лунин сыграет? Реал узнал соперника в Кубке Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Ранее «Реал» обыграл «Алькояно» со счетом 3:1, а первый официальный матч за календарный год сыграл Андрей Лунин.

В следующем раунде мадридцы сыграют против «Эльче», аутсайдера Примеры. Матч должен состояться 19 или 20 января.

Учитывая, что «Реалу» в ближайшее время предстоят поединки с «Валенсией» и «Барселоной», где наверняка сыграет Тибо Куртуа, то у Лунина есть все шансы остаться вратарем на Кубок Испании.

Отметим жаркое дерби «Севильи» и «Бетиса», а также встречу «Барселоны» с «Атлетиком».

Эльче - Реал

Атлетико Балеарес - Валенсия

Жирона - Райо

Спортинг - Кадис

Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид

Бетис - Севилья

Атлетик - Барселона

Мальорка - Эспаньол

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vitason
    Vitason, 07.01.2022 14:53
    +5
    Зіграє,головне ,щоб далі грав,кубок -це остання його надія!
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 07.01.2022 14:57
    0
    Будет играть.
    Команды уровня Сегунды это его уровень.
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    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 15:01
    -1
    Ага, примерно через год.
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