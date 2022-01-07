А Лунин сыграет? Реал узнал соперника в Кубке Испании

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Ранее «Реал» обыграл «Алькояно» со счетом 3:1, а первый официальный матч за календарный год сыграл Андрей Лунин.
В следующем раунде мадридцы сыграют против «Эльче», аутсайдера Примеры. Матч должен состояться 19 или 20 января.
Учитывая, что «Реалу» в ближайшее время предстоят поединки с «Валенсией» и «Барселоной», где наверняка сыграет Тибо Куртуа, то у Лунина есть все шансы остаться вратарем на Кубок Испании.
Отметим жаркое дерби «Севильи» и «Бетиса», а также встречу «Барселоны» с «Атлетиком».
Эльче - Реал
Атлетико Балеарес - Валенсия
Жирона - Райо
Спортинг - Кадис
Реал Сосьедад - Атлетико Мадрид
Бетис - Севилья
Атлетик - Барселона
Мальорка - Эспаньол
Источник — Sport.ua
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