Первым трансфером нового владельца Салернитаны стал его племянник

В начале января «Салернитана» сменила владельца, что позволило клубу продолжить выступления в нынешнем сезоне Серии А. Клуб приобрел предприниматель из Неаполя Данило Йерволино.

Первым трансфером нового владельца стал его собственный племянник, 18-летний центральный полузащитник Антонио Пио Йерволино.

Игрок перешел на правах свободного агента из «Имолезе» и подписал контракт до лета 2024 года. Он будет выступать за молодежную команду «Салернитаны».