Виктор КОВАЛЕНКО: «Миколенко — молодец. Я желаю ему удачи»

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, который в нынешнем сезоне выступает за «Специю» на правах аренды, поделился мнением о переходе 22-летнего защитника «Динамо» Виталия Миколенко в ливерпульский «Эвертон».

«Я желаю ему удачи. Я видел его первые две игры и скажу, что он — молодец.

Пас назад (неудачный — прим. ред.) был? Ну, бывает, ничего такого (смеется). Это футбол», — рассказал Коваленко.

В текущем сезоне Коваленко провел за «Специю» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.