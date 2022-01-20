Виктор КОВАЛЕНКО: «Миколенко — молодец. Я желаю ему удачи»

25-летний украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко, который в нынешнем сезоне выступает за «Специю» на правах аренды, поделился мнением о переходе 22-летнего защитника «Динамо» Виталия Миколенко в ливерпульский «Эвертон».
«Я желаю ему удачи. Я видел его первые две игры и скажу, что он — молодец.
Пас назад (неудачный — прим. ред.) был? Ну, бывает, ничего такого (смеется). Это футбол», — рассказал Коваленко.
В текущем сезоне Коваленко провел за «Специю» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.
Источник — FootballHub
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