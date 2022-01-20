Первая ракетка мира Новак Джокович намерен подать в суд на правительство Австралии. Ранее его депортировали из страны и не дали сыграть на Australian Open-2022.

Джокович обвиняет правительство Австралии в жестокое обращение с ним в карантинной гостинице Мельбурна. 34-летний серб считает, что его фактически держали в плену.

Сумма иска может составить 3,8 миллиона евро, среди которых 2,75 миллиона – потенциальные призовые Джоковича за победу на Australian Open. В какой именно суд намерен обратиться Новак, пока что не известно.