Джокович намерен подать в суд на правительство Австралии

Серб продолжает отстаивать свою позицию

  • 20.01.2022 16:45
  • 240 просмотров
  • 1 комментарий
Джокович намерен подать в суд на правительство Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович намерен подать в суд на правительство Австралии. Ранее его депортировали из страны и не дали сыграть на Australian Open-2022.

Джокович обвиняет правительство Австралии в жестокое обращение с ним в карантинной гостинице Мельбурна. 34-летний серб считает, что его фактически держали в плену.

Сумма иска может составить 3,8 миллиона евро, среди которых 2,75 миллиона – потенциальные призовые Джоковича за победу на Australian Open. В какой именно суд намерен обратиться Новак, пока что не известно.

Источник — The Sun

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
    potemkin78, 20.01.2022 16:55
    +1
    пусть скажет спасибо что его кинули не а обезьянник
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