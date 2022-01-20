Новый тренер Дженоа: «Мне предложили долгосрочный проект»

Александер Блессин – о своем назначении на пост главного тренера «Дженоа»

  • 20.01.2022 16:20
  • 2577 просмотров
  • 3 комментария
Новый тренер Дженоа: «Мне предложили долгосрочный проект»
© Twitter. Александер Блессин

Александер Блессин прокомментировал свое назначение на пост нового главного тренера «Дженоа»:

«Все произошло так быстро. Все было решено за 24 часа, мне еще сложно осознать все. Я даже не успел попрощаться с игроками «Остенде» на тренировке, потому что еще ничего не было решено.

«Дженоа» сделала мне предложение, от которого я не мог отказаться. У этого клуба есть традиции в Серии А, мне предложили здесь долгосрочный проект. Это большой шаг в моей карьере, но я всегда буду благодарен «Остенде».

Источник — ФК Дженоа

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vitaha33
    vitaha33, 20.01.2022 16:32
    +4
    Довгостроковий проект - сидіти на контракті 3 роки після звільнення. 4-им уже...
    Ссылка
    romario1501
    online
    romario1501, 20.01.2022 16:53
    +3
    Новий тренер Дженоа: «Мені запропонували довгостроковий проект» - На 10 матчів )))
    Ссылка
    maverik
    online
    maverik, 20.01.2022 16:28
    +1
    Традиции СО..ТЬ
    Ссылка
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