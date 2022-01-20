Новый тренер Дженоа: «Мне предложили долгосрочный проект»

Александер Блессин прокомментировал свое назначение на пост нового главного тренера «Дженоа»:

«Все произошло так быстро. Все было решено за 24 часа, мне еще сложно осознать все. Я даже не успел попрощаться с игроками «Остенде» на тренировке, потому что еще ничего не было решено.

«Дженоа» сделала мне предложение, от которого я не мог отказаться. У этого клуба есть традиции в Серии А, мне предложили здесь долгосрочный проект. Это большой шаг в моей карьере, но я всегда буду благодарен «Остенде».