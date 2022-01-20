Из Десны в Десну. Арвеладзе вернулся в расположение команды

Грузинский футболист продолжит выступать за черниговский клуб

  • 20.01.2022 14:41
  • 1139 просмотров
  • 1 комментарий
Из Десны в Десну. Арвеладзе вернулся в расположение команды
© ФК Десна. Леван Арвеладзе

31 декабря у 28-летнего грузинского полузащитника «Десны» Левана Арвеладзе завершился контракт с клубом, и футболист получил статус свободного агента.

К опытному игроку проявляло интерес житомирское «Полесье». Однако сейчас Арвеладзе вернулся в расположение «Десны» и, скорее всего, продолжит выступать за черниговцев весной.

Учитывая трансферный бан для «Десны», для команды Александра Рябоконя возвращение опытного футболиста будет важным усилением состава.

В 19-м туре УПЛ «Десна» 27 февраля сыграет в гостях с «Днепром-1».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 20.01.2022 14:48
    +1
    Десна з міцного середнякаскотилася до рівня Миная
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