Из Десны в Десну. Арвеладзе вернулся в расположение команды

31 декабря у 28-летнего грузинского полузащитника «Десны» Левана Арвеладзе завершился контракт с клубом, и футболист получил статус свободного агента.

К опытному игроку проявляло интерес житомирское «Полесье». Однако сейчас Арвеладзе вернулся в расположение «Десны» и, скорее всего, продолжит выступать за черниговцев весной.

Учитывая трансферный бан для «Десны», для команды Александра Рябоконя возвращение опытного футболиста будет важным усилением состава.

В 19-м туре УПЛ «Десна» 27 февраля сыграет в гостях с «Днепром-1».