Спортдиректор Барселоны: «Дембеле должен немедленно покинуть наш клуб»

Стороны так и не договорились о контракте

  • 20.01.2022 12:47
  • 710 просмотров
  • 0 комментариев
Спортдиректор Барселоны: «Дембеле должен немедленно покинуть наш клуб»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер Усман Дембеле в ближайшее время покинет «Барселону». Как сообщил генеральный директор клуба Матье Алемани, каталонцы до 31 января продадут футболиста.

«С Усманом и его агентами мы начали переговоры примерно в июле. За все это время, за шесть с половиной месяцев, почти семь, мы общались, «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, но эти предложения систематически отклонялись его агентами.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до окончания срока, когда он мог принять контракт, для нас очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы».

Мы оповестили его и его агентов, что он должен покинуть клуб немедленно, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января», - сказал Алемани.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили Дембеле «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности