Барселона предложила Дембеле двум клубам АПЛ

Контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает летом текущего года. Переговоры по поводу нового соглашения не продвигаются.

Каталонцы не хотят терять 24-летнего француза бесплатно, поэтому предложили его услуги двум английским клубами – «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». «Барселона» хочет за Дембеле 20 миллионов евро. Стоимость Дембеле оценивается в 30 миллионов евро.

При этом «Барселона» еще надеется, что продлить контракт с Дембеле удастся. Каталонцы дали игроку 48 часов, чтобы определиться по поводу будущего.