Барселона предложила Дембеле двум клубам АПЛ

Вингер может продолжить карьеру в Англии

  • 17.01.2022 19:33
  • 790 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона предложила Дембеле двум клубам АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает летом текущего года. Переговоры по поводу нового соглашения не продвигаются.

Каталонцы не хотят терять 24-летнего француза бесплатно, поэтому предложили его услуги двум английским клубами – «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». «Барселона» хочет за Дембеле 20 миллионов евро. Стоимость Дембеле оценивается в 30 миллионов евро.

При этом «Барселона» еще надеется, что продлить контракт с Дембеле удастся. Каталонцы дали игроку 48 часов, чтобы определиться по поводу будущего.

Источник — Sport.es

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEv
    KIEv, 17.01.2022 20:03
    -1
    Ну запропанувала то таке, от якби вона його продала відразу у два клуби, ото сенсація була б))
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