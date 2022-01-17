Барселона установила дедлайн для Дембеле. Известен срок

Каталонская «Барселона» установила дедлайн для 24-летнего французского вингера Усмана Дембеле. Футболист обязан принять решение о своем будущем в течение ближайших 48 часов.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. «Барселона» хочет знать точные планы футболиста, чтобы иметь возможность долгосрочного планирования.

Дембеле защищает цвета «Барселоны» после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за €140 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «блаугранас» 11 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что многие известные европейские клубы хотели бы подписать Дембеле в качестве свободного агента.

Ориентировочная стоимость Дембеле составляет €30 миллионов.