Хави не будет выпускать Дембеле, пока не решится ситуация с контрактом

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не сыграет в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

Источник утверждает, что тренер команды Хави не включит 24-летнего футболиста в заявку. Игрок пропустит матч, пока не изменится ситуация с подписанием нового контракта.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб отстранит нападающего, если тот не примет предложения о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

Матч «Барселона» – «Атлетик» состоится 20 января. Начало — 22:30 по Киеву.