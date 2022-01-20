Хави не будет выпускать Дембеле, пока не решится ситуация с контрактом

Форвард вскоре может покинуть «Барселону»

  • 20.01.2022 11:54
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Хави не будет выпускать Дембеле, пока не решится ситуация с контрактом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не сыграет в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

Источник утверждает, что тренер команды Хави не включит 24-летнего футболиста в заявку. Игрок пропустит матч, пока не изменится ситуация с подписанием нового контракта.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб отстранит нападающего, если тот не примет предложения о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

Матч «Барселона» –  «Атлетик» состоится 20 января. Начало — 22:30 по Киеву.

Источник — Catalunya Ràdio

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