Или новый контракт, или продажа. Барселона поставила Дембеле ультиматум

Наставник «Барселоны» Хави заявил, что у вингера Усмана Дембеле осталось два варианта: или подписать новый контракт, или он будет продан до конца января.

«Ситуация сложная. Клуб принял решение, и если Дембеле сейчас не подпишет контракт, то придется принимать окончательное решение».

«Мы ждали достаточно долго. Пять месяцев идут переговоры, так что или он подписывает договор, или клуб продает его сейчас», - сказал Хави.

Контракт Дембеле завершается летом, поэтому в январе клуб не сможет выручить за игрока большие деньги.