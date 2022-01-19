Или новый контракт, или продажа. Барселона поставила Дембеле ультиматум

Наставник «Барселоны» Хави заявил, что у вингера Усмана Дембеле осталось два варианта: или подписать новый контракт, или он будет продан до конца января.
«Ситуация сложная. Клуб принял решение, и если Дембеле сейчас не подпишет контракт, то придется принимать окончательное решение».
«Мы ждали достаточно долго. Пять месяцев идут переговоры, так что или он подписывает договор, или клуб продает его сейчас», - сказал Хави.
Контракт Дембеле завершается летом, поэтому в январе клуб не сможет выручить за игрока большие деньги.
Источник — AS
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