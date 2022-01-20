Шахаб ЗАХЕДИ: «Первый матч на сборах выдался для нас сложным»

Нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди поделился своими впечатлениями после первого матча команды на учебно-тренировочных сборах против польской «Погони» (1:3).

«Для нас всегда важен результат. Однако, в этот раз нам не удалось сделать его позитивным. Это футбол и бывает всякое, тем более соперник был очень сильным. В целом, матч выдался сложным. Мы еще не так много тренируемся и это дает о себе знать. Уверен, дальше будет проще и с необходимым для нас результатом», - сказал Шахаб.