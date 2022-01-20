Шахаб ЗАХЕДИ: «Первый матч на сборах выдался для нас сложным»

Форвард «Зари» – о поражении от «Погони»

  • 20.01.2022 11:00
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Шахаб ЗАХЕДИ: «Первый матч на сборах выдался для нас сложным»
© ФК Заря Луганск. Шахаб Захеди

Нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди поделился своими впечатлениями после первого матча команды на учебно-тренировочных сборах против польской «Погони» (1:3).

«Для нас всегда важен результат. Однако, в этот раз нам не удалось сделать его позитивным. Это футбол и бывает всякое, тем более соперник был очень сильным. В целом, матч выдался сложным. Мы еще не так много тренируемся и это дает о себе знать. Уверен, дальше будет проще и с необходимым для нас результатом», - сказал Шахаб.

Источник — Футбол 1/2/3

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