Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание украинок на AO на 21 января

21 января украинские теннисистки проведут матчи основы в рамках Открытого чемпионата Австралии.



На корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины, две из них будут играть в одиночной сетке, одна – в миксте.



Расписание матчей с участием украинок



Rod Laver Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)

Элина Свитолина (Украина, 15) – Виктория Азаренко (Беларусь, 24)



Margaret Court Arena (второй запуск, 03:30* по Киеву)

Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания, 8)



Корт №15 (первый запуск, 04:00 по Киеву)

Надежда Киченок/Сантьяго Гонсалес (Украина/Мексика) - Катерина Синякова/Томаш Махач (Чехия, WC)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (микст)

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