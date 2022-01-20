Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание украинок на AO на 21 января

В пятницу на корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины

  • 20.01.2022 10:33
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Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание украинок на AO на 21 января
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 января украинские теннисистки проведут матчи основы в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
На корты Мельбурна выйдут три представительницы Украины, две из них будут играть в одиночной сетке, одна – в миксте.
 
Расписание матчей с участием украинок
 
Rod Laver Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 15) – Виктория Азаренко (Беларусь, 24)
 
Margaret Court Arena (второй запуск, 03:30* по Киеву)
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания, 8)
 
Корт №15 (первый запуск, 04:00 по Киеву)
Надежда Киченок/Сантьяго Гонсалес (Украина/Мексика) - Катерина Синякова/Томаш Махач (Чехия, WC)

*ориентировочное время

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ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (микст)

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Источник — Sport.ua

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