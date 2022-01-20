Тарас МИХАЛИК: «Коноплянке по стилю может подойти чемпионат Турции»

Экс-игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик поделился мнением о перспективах 32-летнего хавбека донецкого «Шахтера» Евгения Коноплянки.

«В похожем положении оказываются многие игроки. И свою правоту нужно доказывать только на футбольном поле. К сожалению, по разным причинам у Коноплянки в последние годы возникли проблемы с игровой практикой. Но в том, что это футболист высокого уровня, я не сомневаюсь.

Конечно, принимая во внимание возраст Евгения ему необходимо постоянно играть. Вот почему Коноплянке важно побыстрее получить исчерпывающий ответ на вопрос нужен ли он «Шахтеру», если нет, то срочно заняться поиском новой команды.

Уверен, что Евгений был бы востребован почти во всех украинских клубах, а за рубежом можно было бы остановить свой выбор на Турции. В этой стране много поклонников того стиля, какой на вооружении у Коноплянки.

Впрочем, много зависит и от самого Евгения, готов ли он сейчас к новым вызовам. Готов ли он в переговорном процессе идти на уступки.

А еще я бы пожелал Коноплянке обязательно найти своего тренера, который бы ему доверял. Тогда мы бы скорее увидели на футбольном поле знакомого Коноплянку: креативного, юркого, с прицельным завершающим ударом. Уверен, что своего последнего слова в футболе он еще не сказал».

Напомним, что Евгений Коноплянка выступал за «Днепр», испанскую «Севилью», немецкий «Шальке» и «Шахтер». В его активе - 86 матчей в составе национальной сборной Украины и 21 забитый гол.

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