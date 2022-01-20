Металлист собирается отдать в аренду еще двух игроков

Накануне харьковчане одолжили своего вратаря Артура Денчука «Перемоге»

  • 20.01.2022 09:19
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Металлист собирается отдать в аренду еще двух игроков
© ФК Металлист. Владимир Шопин

Крайний защитник Владимир Шопин и полузащитник атакующего плана Артем Белый оставшуюся часть сезона с большой долей вероятности проведут в других клубах.

По информации источника, недавно предметный интерес к Шопину проявлял один из лидеров Второй лиги. Однако, взвесив все за и против, потенциальный арендатор решил отказаться от идеи с приглашением футболиста.

30-летний Шопин в нынешнем сезоне провел 8 матчей в Первой лиге и 4 – в Кубке Украины. 22-летний Белый принял участие в 3 играх чемпионата и 1 кубковом поединке.

Напомним, накануне харьковчане одолжили своего вратаря Артура Денчука «Перемоге».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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