Вратарь Металлиста перейдет в клуб Второй лиги

Артур Денчук продолжит карьеру в «Перемоге»

  • 20.01.2022 02:42
  • 153 просмотра
  • 0 комментариев
Вратарь Металлиста перейдет в клуб Второй лиги
© ФК Металлист. Артур Денчук

29-летний украинский вратарь «Металлиста» Артур Денчук в зимнее трансферное окно сменит клуб. Голкипер будет арендован днепровской «Перемогой», которая выступает во Второй лиге.

Соглашение с Денчуком будет подписано до конца текущего сезона. Ранее Артур выступал за «Сумы», «Гелиос» и «Краматорск».

Денчук в заявку на матчи текущего чемпионата не попадал, проведя за «Металлист» один поединок в Кубке Украины.

Контракт Денчука принадлежит «Металлисту» с августа 2020 года и рассчитан до конца июня 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €125 тысяч.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности