Вратарь Металлиста перейдет в клуб Второй лиги

29-летний украинский вратарь «Металлиста» Артур Денчук в зимнее трансферное окно сменит клуб. Голкипер будет арендован днепровской «Перемогой», которая выступает во Второй лиге.
Соглашение с Денчуком будет подписано до конца текущего сезона. Ранее Артур выступал за «Сумы», «Гелиос» и «Краматорск».
Денчук в заявку на матчи текущего чемпионата не попадал, проведя за «Металлист» один поединок в Кубке Украины.
Контракт Денчука принадлежит «Металлисту» с августа 2020 года и рассчитан до конца июня 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €125 тысяч.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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