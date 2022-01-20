Вратарь Металлиста перейдет в клуб Второй лиги

29-летний украинский вратарь «Металлиста» Артур Денчук в зимнее трансферное окно сменит клуб. Голкипер будет арендован днепровской «Перемогой», которая выступает во Второй лиге.

Соглашение с Денчуком будет подписано до конца текущего сезона. Ранее Артур выступал за «Сумы», «Гелиос» и «Краматорск».

Денчук в заявку на матчи текущего чемпионата не попадал, проведя за «Металлист» один поединок в Кубке Украины.

Контракт Денчука принадлежит «Металлисту» с августа 2020 года и рассчитан до конца июня 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €125 тысяч.