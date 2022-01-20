Костюк и Ястремская вышли во второй круг парного разряда Australian Open

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в паре с 21-летней украинской спортсменкой Даяной Ястремской вышли во второй круг парного разряда Australian Open.

В тяжелом поединке первого круга соревнований украинки с трудом обыграли дуэт из США — Кори Гауфф/Кэти Макнелли — 5:7, 6:4, 7:5.

Матч длился 2 часа 23 минуты.

В поединке второго круга парного разряда дуэт Костюк/Ястремская встретится с итальянско-британской парой Жасмин Паолини/Хезер Уотсон. Матч состоится в пятницу, 21 января.