Костюк и Ястремская вышли во второй круг парного разряда Australian Open

Украинская пара с трудом одолела дуэт Гауфф/Макнелли

  • 20.01.2022 05:04
  • 481 просмотр
  • 2 комментария
Костюк и Ястремская вышли во второй круг парного разряда Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в паре с 21-летней украинской спортсменкой Даяной Ястремской вышли во второй круг парного разряда Australian Open.

В тяжелом поединке первого круга соревнований украинки с трудом обыграли дуэт из США — Кори Гауфф/Кэти Макнелли — 5:7, 6:4, 7:5.

Матч длился 2 часа 23 минуты.

В поединке второго круга парного разряда дуэт Костюк/Ястремская встретится с итальянско-британской парой Жасмин Паолини/Хезер Уотсон. Матч состоится в пятницу, 21 января.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 20.01.2022 05:31 (изменен)
    +1
    Жёсткий матч, тут было все за что мы любим и ненавидим теннис, но все же справились, хотя игру полностью контролировали, обе слабо играли в ключевые моменты, в 3 сете на своих подачах, но на подаче на матч, Даяна позволяла себе ошибаться в простых ситуации и за чего все могло перейди к решающему тай-брейку, но славу богу у Марты пошли подачи. Даяну ждёт очередная встреча с Паолини тут она уже обязана выиграть!
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    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 20.01.2022 06:23
    0
    Результат є, незважаючи ні на що. Не шкодую, що дивилась, хоча якість трансляції . Якби був баланс у емоціях і спокої, результат був би швидшим, але в будь-якому випадку це не про них. Тут вибухова суміш Помилок теж багатенько. У 2021 Даяна з Паоліні зустрічалась аж тричі, і всі зустрічі, м'яко кажучи, не на нашу користь. Може хоч союз з Мартою допоможе здобути Даяні перемогу над італійкою. Успіху дівчатам.
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