Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Колос — амбициозный клуб с серьезными задачами»

28-летний украинский новичок «Колоса» Андрей Тотовицкий, который перебрался в команду из черниговской «Десны», рассказал о своих амбициях и целях в клубе.
«Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно. Мои амбиции — помогать команде и прогрессировать самому. Колос — амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал. Моя цель — помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки», — сказал Тотовицкий.
Первую часть сезона «Колос» завершил на 8-м месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
Источник — Футбол 1/2/3
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