Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Колос — амбициозный клуб с серьезными задачами»

Украинский футболист поделился мнением о своей новой команде

  • 20.01.2022 04:10
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Андрей ТОТОВИЦКИЙ: «Колос — амбициозный клуб с серьезными задачами»
© ФК Колос Ковалевка. Андрей Тотовицкий

28-летний украинский новичок «Колоса» Андрей Тотовицкий, который перебрался в команду из черниговской «Десны», рассказал о своих амбициях и целях в клубе.

«Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно. Мои амбиции — помогать команде и прогрессировать самому. Колос — амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал. Моя цель — помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки», — сказал Тотовицкий.

Первую часть сезона «Колос» завершил на 8-м месте в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Источник — Футбол 1/2/3

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