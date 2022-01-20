Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Ноги болят, ничего не чувствуем»

31-летний украинский полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Хомченовский рассказал о первых днях зимнего сбора луганского клуба.

«Ноги болят, ничего не чувствуем, но все хорошо. Как и всегда в первые дни сборов. Конечно, соскучились по играм, по футболу, очень ждем. У нас две игры, все хотят сыграть, людей много, поэтому конечно, ждем», — сказал Хомченовский.

19 января «Заря» провела свой первый контрольный матч на зимних сборах. В нем команда Виктора Скрипника уступила «Погони», которая занимает второе место в чемпионате Польши, со счетом 1:3.