Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Ноги болят, ничего не чувствуем»

Футболист «Зари» рассказал о трудностях учебно-тренировочных сборов

  • 20.01.2022 03:09
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Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Ноги болят, ничего не чувствуем»
© ФК Заря Луганск

31-летний украинский полузащитник луганской «Зари» Дмитрий Хомченовский рассказал о первых днях зимнего сбора луганского клуба.

«Ноги болят, ничего не чувствуем, но все хорошо. Как и всегда в первые дни сборов. Конечно, соскучились по играм, по футболу, очень ждем. У нас две игры, все хотят сыграть, людей много, поэтому конечно, ждем», — сказал Хомченовский.

19 января «Заря» провела свой первый контрольный матч на зимних сборах. В нем команда Виктора Скрипника уступила «Погони», которая занимает второе место в чемпионате Польши, со счетом 1:3.

Источник — Футбол 1/2/3

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