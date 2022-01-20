ВИДЕО. Три гола до 30-й минуты. Блиц-криг: Лилль нанес поражение Лорьяну

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Лилль» на своем поле победил «Лорьян»
«Доги» выиграли со счетом 3:1, причем забили все три мяча уже к 30-й минуте первого тайма.
Лига 1. 20-й тур
Лилль – Лорьян – 3:1
Голы: Лихаджи, 10, Йенц, 19 (автогол), Мандава, 30 – Сумано, 90+1.
Монпелье – Труа – 0:1
Гол: Шавалерен, 74.
Клермон – Страсбург – 0:2
Голы: Гамейро, 44, Унтонджи, 77 (автогол)
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Жанрикне Беллегард (Страсбург).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Гамейро (Страсбург).
Источник — Sport.ua
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