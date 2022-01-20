Валенсия и Севилья разошлись миром в матче Ла Лиги

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» и «Севилья» сыграли вничью (1:1).
«Севилья» идет на 2-м месте, а «Валенсия» располагается на 9-й строчке.
В другом поединке 21-го тура Ла Лиги «Сельта» нанесла поражение «Осасуне» (2:0).
Ла Лига. 21-й тур
Валенсия – Севилья – 1:1
Голы: Гонсалу Гедеш, 44 – Диакаби, 7.
Валенсия: Силлессен (Доменеч, 18), Коррейа (Маркос Андре, 77), Гильямон, Диакаби, Хосе Гайя, Альдерете, Фулькье, Москера (Лато, 46), Муса (Рачич, 85), Гонсалу Гедеш, Дуро
Севилья: Диас, Монтиэль, Рекик, Акунья (Хоан Хордан, 46), Диегу Карлос, Ракитич, Оливер Торрес, Фернанду Режес, Окампос, Мир, Гомес (Корона, 74).
Предупреждения: Хосе Гайя 45, Лато 86 - Акунья 45, Монтиэль 45, Оливер Торрес 90
Удаление: Хосе Гайя 89 (второе предупреждение).
Судья: Фернандес
Сельта – Осасуна – 2:0
Голы: Мальо, 29, Мина, 38.
Сельта: Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Суарес (Тапия, 60), Бельтран (Окай Йокушлу, 79), Аспас, Серви (Нолито, 79), Мина (Тиагу Гальярду, 70), Мендес (Солари, 70).
Осасуна: Эррера, Видаль, Крус, Хосе Анхель (Торрес, 78), Дуфур, Монкайола, Брашанац, Гарсия (Санчес, 79), Торро (Авила, 68), Барха (Бенито, 78), Будимир (Кике Гарсия, 68).
Предупреждения: Галан, 31 – Бенито, 84, Видаль, 90.
Судья: Вега.
|89'
|Хосе Луис Гайа (Валенсия) получает красную карточку.
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Валенсия).
|7'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Муктар Диакаби (Валенсия).
Источник — Sport.ua
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